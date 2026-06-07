Египетски археолози откриха редки погребения на глигани

Египетски археолози откриха част от гръко-римски некропол в Тел Ком Азиза в област Бухейра, който хвърля светлина върху погребалните традиции в продължение на хиляди години в делтата на Нил, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Екипът е попаднал на погребения директно в земята, както и на гробници, облицовани с конструкции от глинени тухли. Намерени са и оцветени гипсови саркофази и керамични саркофази с формата на бъчва, често свързвани с птолемейския период, пояснява БТА.

Изследователите са установили различни ориентации на телата, включително север-юг и изток-запад, наред с различни позиции на ръцете - от сгънати и кръстосани върху таза до класическата поза на Озирис със скръстени ръце върху гърдите.

Едно от най-необичайните открития са погребения на диви свине, което е изключително рядка древноегипетска находка. Учените отбелязват, че глиганите са били символично свързани с бога Сет, което предполага възможност за икономическо или културно значение, свързано с мястото през определен етап от използването му.

По-нататъшни проучвания показват, че гръко-римското гробище е било създадено върху по-ранни селищни слоеве. Артефактите, открити в обекта предполагат непрекъснатото му обитаване от Старото през Новото царство до Късния период, преди да се превърне в некропол през следващи епохи.

Намерени са предмети от бита като керамика и каменни съдове, форми за хляб и инструменти, както и фурни и делви за съхранение. Разкрити са големи количества останки от животни, птици и риби, които дават информация за диетата и всекидневието на древните обитатели.

Археолозите отбелязват, че Тел Ком Азиза е уникален пример за място, което се е превърнало от селищен център в голям некропол. Очаква се продължаващите разкопки да разкрият нови подробности, които да допълнят картината на дългата и сложна история на човешката дейност в района.