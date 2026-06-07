На бъдещата кралица на Норвегия може да й остава година живот

На бъдещата кралица на Норвегия Мете-Марит може да й остава само година живот, като тя е поставена в списък на чакащи трансплантация на бял дроб, съобщава вестник „Дейли Мейл".

През 2018 г. съпругата на наследника на престола на Хакон е диагностицирана с белодробна фиброза. Става дума за прогресивно заболяване, което уврежда и оставя белези на тъканта на белия дроб. То може да причини сериозни проблеми с дишането, като в същото време медицината не е открила лечение на заболяването.

Мете-Марит е спряла да изпълнява задълженията си. Нова медицинска информация относно състоянието й ще бъде предоставена едва след трансплантацията на бял дроб, се казва в изявление на кралския двор. След изписването от болницата „ще има по-дълъг период на рехабилитация", пише още в него.

„Престолонаследничката е претърпяла значително влошаване на белодробната си фиброза през последните шест месеца – пояснява специалистът по белодробни заболявания Аре Холм от Университетската болница в Осло, цитиран от норвежката обществена телевизия. - Виждаме на снимките, че през последната година се е развила много повече белези".

Тези, които са в списъка за трансплантация на бял дроб, се считат за толкова болни, че вероятно им остава само една година живот, продължава Холм. Според него не е възможно да се каже кога престолонаследничката ще може да се подложи на трансплантация, тъй като болницата има насоки за приоритизиране на хората в списъка на чакащите. Холмс пояснява, че „в този случай се спазва точно протоколът".

„Престолонаследничката е сериозно болна и мисля, че напоследък малко се е влошила - каза и Хакон миналата седмица.- Притеснявам се за здравето й. Тези шест месеца минаха доста добре, мисля. Но има различни фази. Така че просто трябва да се опитаме да го решим по най-добрия възможен начин."