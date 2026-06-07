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Филмът „Писма до баба“ ще бъде представен в Хонконг

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайският филм „Писма до баба" (Dear You), който се превърна в един от най-големите кинохитове на годината, ще бъде представен в Хонконг на 18 юни. От премиерата си в континентален Китай на 30 април продукцията е реализирала приходи от над 1,5 милиарда юана.

Заснет на диалекта на китайския регион Чаошан и с участието на сравнително непознат актьорски състав, филмът разказва история, вдъхновена от традицията на „цяопи" – писма и парични преводи, изпращани от китайски емигранти до техните семейства през XIX и XX век. Емоционалният сюжет и темите за семейството, паметта и връзката с родината предизвикаха силен отзвук сред зрителите. Още преди официалната премиера в Хонконг много местни жители пътуваха до континенталната част на страната, за да гледат филма, а отзивите в социалните мрежи са изключително положителни.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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