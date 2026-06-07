ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сливането на „Уорнър Брос Дискавъри“ и „Парамаунт ...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22994492 www.24chasa.bg

Китайски учени използват изкуствен интелект и сеизмографи за наблюдение на китове

КМГ

876
Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени разработиха нова нискобюджетна система за наблюдение на морски бозайници, която комбинира островни сеизмографи и изкуствен интелект за проследяване на застрашените ивичести китове в залива Бейбу.

Изследването показва, че нискочестотните звуци, издавани от китовете, се предават през морското дъно и могат да бъдат регистрирани като микросеизмични вибрации. След обучение върху 1,7 милиона сеизмични проби, разработеният AI модел успява да разпознава китовите сигнали с точност от 99%.

Данните разкриват, че китовете остават в района от януари до юли – значително по-дълго, отколкото се смяташе досега. Новият метод позволява непрекъснато наблюдение на популацията без необходимост от скъпо подводно оборудване и може да се превърне в ценен инструмент за опазване на морските екосистеми.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?