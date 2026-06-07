Китайски учени използват изкуствен интелект и сеизмографи за наблюдение на китове

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Китайски учени разработиха нова нискобюджетна система за наблюдение на морски бозайници, която комбинира островни сеизмографи и изкуствен интелект за проследяване на застрашените ивичести китове в залива Бейбу.

Изследването показва, че нискочестотните звуци, издавани от китовете, се предават през морското дъно и могат да бъдат регистрирани като микросеизмични вибрации. След обучение върху 1,7 милиона сеизмични проби, разработеният AI модел успява да разпознава китовите сигнали с точност от 99%.

Данните разкриват, че китовете остават в района от януари до юли – значително по-дълго, отколкото се смяташе досега. Новият метод позволява непрекъснато наблюдение на популацията без необходимост от скъпо подводно оборудване и може да се превърне в ценен инструмент за опазване на морските екосистеми.