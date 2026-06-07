Един загинал и петима ранени при стрелба в централната част на Израел

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Един човек е загинал, а петима са били ранени при предполагаемо терористично нападение в централната част на Израел, близо до окупирания Западен бряг, съобщи днес израелската служба за спешна медицинска помощ, цитирана от Ройтерс.

Израелската полиция съобщи, че предполагаемият нападател е бил "неутрализиран", без да предоставя допълнителна информация за неговата самоличност или други обстоятелства. В района продължават издирвателни операции за установяване на евентуални съучастници, отбелязва Асошиейтед прес. Властите призоваха жителите да останат по домовете си.

По данни на полицията стрелбата е станала в три различни района в централната част на страната, близо до палестинския град Калкилия на Западния бряг, уточнява БТА.

Палестинското движение "Хамас" приветства нападението, но не пое отговорност за него.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е провел среща за оценка на ситуацията със службите за сигурност и следи развитието на случая.

Напрежението на Западния бряг остава високо от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Оттогава се наблюдава увеличение на израелските военни операции, нападенията срещу израелци и случаи на насилие между еврейски заселници и палестинци.

Междувременно палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че през уикенда израелски военнослужещи са открили огън по автомобил на Западния бряг. При стрелбата е загинало 7-месечно бебе, а родителите му са били ранени.

Според израелската армия колата се е насочвала с висока скорост към войниците.