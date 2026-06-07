САЩ дадоха още време на унгарската група МОЛ да купи сръбска петролна компания

Групата МОЛ - най-големият производител на петрол и газ в Унгария, обяви снощи, че е получила повече време от страна на правителството на САЩ за финализиране на преговорите за покупката на мажоритарен дял в петролната компания НИС в Сърбия, предаде Ройтерс.

Трансакцията предвижда покупката на 56,16 процента от акциите в НИС, притежавани от руската компания ГазпромНефт, припомня БТА.

НИС е обект на санкции, наложени от американските власти през октомври 2025 г. заради руските й собственици в рамките на по-широки мерки, отнасящи се до руския енергиен сектор. Вашингтон оказва натиск за продажбата на руското участие в НИС, а междувременно Сърбия получи серия от дерогации от страна на САЩ, напомня агенцията.

В съобщение, изпратено до борсата в Будапеща, МОЛ информира, че е получила разрешение от страна Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ да продължи преговорите до 16 юни. МОЛ имаше краен срок до 6 юни за финализиране на дискусиите, но в сряда поиска ново удължаване на срока.

През януари руските компании ГазпроНефт и Газпром се съгласиха да продадат участието си от 56 процента в НИС на МОЛ, след като OFAC поиска продажба на руските активи след наложените на Москва санкции за нахлуването в Украйна. Първоначално определеният краен срок за завършване на преговорите беше 22 май.

Продажбата трябва да бъде одобрена от сръбската държава, която притежава 29,9 процента от НИС. Освен одобрението на правителството на Сърбия сделката се нуждае и от разрешение от страна на OFAC.

НИС притежава единствената рафинерия в Сърбия, разположена в Панчево, близо до столицата Белград, както и верига от над 400 бензиностанции в Сърбия, Босна и Херцеговина, България и Румъния.