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Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия (Видео)

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Две последователни земетресения с магнитуд около 5 по скалата на Рихтер разтърсиха днес гръцкия остров Евия, североизточно от столицата Атина, съобщава Ройтерс, позовавайки се на данни на Атинския институт по геодинамика.

Няма данни за пострадали, но има съобщения за падане на скална маса в резултат на трусовете, които са били усетени и в Атина, на около 130 километра от епицентъра в северната част на Евия, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Според информация на АНА-МПА първото земетресение е било с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер, дълбочина на огнището 5 километра и е регистрирано в 12:58 часа местно (и българско) време, а второто е с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер и е регистрирано в 13:02 часа.

След основните трусове са последвали и вторични земетресения, като сеизмичната активност се е разпростряла към районите на Мантуди и Лимнионa. Според експерти серията от земетресения показва активизиране на локален сеизмичен разлом.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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