Освободени са стотици заложници на "Боко Харам" в Нигерия

Няколкостотин души, отвлечени по-рано тази година от село в североизточния нигерийски щат Борно, са били освободени от джихадистката групировка "Боко Харам", съобщиха местен лидер и сенатор от региона, предаде Франс прес.

Освободени са 416 жени и деца, отвлечени от село Нгоше. Те са били пуснати на свобода вчера, съобщи местен лидер, като информацията беше потвърдена и от сенатора от щата Борно Мохамед Али Ндуме.

Село Нгоше се намира на по-малко от 10 километра от границата с Камерун, в район, смятан за една от традиционните крепости на "Боко Харам". През годините населеното място многократно е било обект на нападения от ислямистки бойци, припомня БТА.

Междувременно нигерийската армия съобщи, че 360 души са били освободени при специална военна операция в североизточния щат Борно, а не вследствие на доброволно освобождаване от страна на джихадистката групировка. В отделно изявление военните уточниха, че операцията е била проведена въз основа на разузнавателна информация и е довела до освобождаването на десетки заложници, държани в плен в района на планината Мандара.

Според армията преди началото на операцията са били събрани разузнавателни данни и са извършени т. нар. психологически операции, целящи да създадат недоверие и объркване сред бойците. След това е започнала активната фаза на операцията. Военните посочиха, че заложниците са били държани при тежки условия, след като са били отвлечени от различни населени места.

Говорител на президента Бола Тинубу потвърди в публикация в социалните мрежи, че общо 360 души са били спасени. Той съобщи също, че две бебета са починали от изтощение вследствие на продължителния престой в плен и тежките условия, при които са били държани.

През последните години отвличането на цивилни се превърнаха в една от основните тактики на въоръжените групировки в региона, като хиляди хора са държани в плен или освободени срещу откуп.

Нигерийските власти официално отричат да плащат откупи за освобождаването на заложници. Според анализатори обаче подобни плащания често се извършват както от близки на жертвите, така и чрез неофициални посредници, отбелязва АФП.

Според доклад на консултантската компания "Ес Би Ем Интелиджънс" (SBM Intelligence) между юли 2024 г. и юни 2025 г. различни въоръжени групировки в Нигерия са получили общо около 1,66 милиона долара от откупи. Сред тях са джихадистки организации, въоръжени банди и сепаратистки формирования.