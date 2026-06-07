Сливането на „Уорнър Брос Дискавъри“ и „Парамаунт Скайденс“ предизвика протести в САЩ

Работници от американската развлекателна и филмова индустрия протестираха в събота вечер в Лос Анджелис срещу планираното поглъщане на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros Discovery) от конкурента „Парамаунт Скайденс“ (Paramount Skydance) в сделка на стойност 110 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Демонстрацията, събрала около 100 души в зала „Люмиер“ в Бевърли Хилс, беше организирана от граждански организации, работници от бранша и Гилдията на американските сценаристи. Очаква се подобни прояви под наслов „Мейн Стрийт срещу сливането“ (Main Street vs. The Merger) да се проведат в още два града.

Очаква се американските антимонополни регулатори да одобрят сливането между двете филмови студия на фона на уверенията от „Парамаунт Скайденс“, че сделката няма да навреди на други студия или творчески таланти.

Изпълнителният директор на компанията Дейвид Елисън обеща, че след поглъщането обединените студия ще останат продуктивни, като пускат поне 30 филма годишно.

Въпреки това група американски щати, сред които Калифорния и Ню Йорк, подготвят съдебен иск, за да блокират сделката, съобщиха в петък пред Ройтерс източници, запознати с въпроса.

Мат Радецки, съосновател на постпродукционната компания „Дифърънт бай дизайн“ (Different by Design), се опасява, че сливането между „Парамаунт Скайденс“и „Уорнър Брос Дискавъри“ ще доведе до намаляване на броя на купувачите на документални филми, като например спечелилия награда Оскар в категорията за най-добър документален филм „Навални“, който беше продуциран от две подразделения на „Уорнър“ – „Ейч Би Оу Макс“ (HBO Max) и „Си Ен Ен Филмс“ (CNN Films).

„Това е най-голямото предизвикателство, с което сме се сблъсквали“, заяви Радецки, говорейки пред участниците в протеста. „Местата, с които работим, са затворени... Тях вече ги няма и никога няма да се върнат, а ние не искаме да видим това да се случи с Ейч Би Оу (HBO), Си Ен Ен (CNN) или Си Ен Ен Филмс“, добави той.

Бившият член на Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) Алваро Бедоя изрази оптимизъм, че главният прокурор на Калифорния Роб Бонта може да блокира сливането. Бонта би могъл да подкрепи позицията, че сделката между „Парамаунт Скайденс“и „Уорнър Брос Дискавъри“ би намалила конкуренцията между филмовите студия, като по този начин косвено засяга интересите на работниците.

„Парамаунт Скайденс“ спечели продължилото месеци наддаване с „Нетфликс“ (Netflix), след като акционерите на „Уорнър Брос Дискавъри“ (Warner Bros Discovery) одобриха предложеното сливане на стойност 110 млрд. долара.