Следващите 24 часа са решаващи след трусовете в Северна Евия

Двете последователни земетресения с магнитуд 4,8 и 5,2 по Рихтер, регистрирани в района на Северна Евия, предизвикаха тревога сред жителите на Атина и Централна Гърция. Въпреки силното усещане на трусовете, специалистите призовават към спокойствие и подчертават, че към момента няма индикации за особено опасно развитие.

Според директора на Геодинамичния институт към Националната обсерватория на Атина Василис Карастатис районът е добре познат със своята сеизмична активност и наличието на активни разломи. Той обаче подчертава, че все още е рано да се каже дали земетресението от 5,2 по Рихтер е основният трус.

Сеизмолозите са единодушни, че следващите 24 часа ще бъдат от решаващо значение за оценката на сеизмичната последователност. До момента няма данни за сериозни разрушения или пострадали хора, въпреки че в някои райони са регистрирани свлачища и проблеми по пътната инфраструктура.

Експертите припомнят, че Северна Евия не е сред най-активните сеизмични зони в Гърция и исторически районът рядко е давал земетресения над 5,5 по Рихтер. Затова засега научната общност не вижда основания за паника, но продължава да наблюдава внимателно развитието на явлението.