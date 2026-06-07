ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приказката за братята и златната ябълка ще се игра...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22995361 www.24chasa.bg

Следващите 24 часа са решаващи след трусовете в Северна Евия

Бойка Атанасова, Атина

5192
Земетресение СНИМКА: Pixabay

Двете последователни земетресения с магнитуд 4,8 и 5,2 по Рихтер, регистрирани в района на Северна Евия, предизвикаха тревога сред жителите на Атина и Централна Гърция. Въпреки силното усещане на трусовете, специалистите призовават към спокойствие и подчертават, че към момента няма индикации за особено опасно развитие.

Според директора на Геодинамичния институт към Националната обсерватория на Атина Василис Карастатис районът е добре познат със своята сеизмична активност и наличието на активни разломи. Той обаче подчертава, че все още е рано да се каже дали земетресението от 5,2 по Рихтер е основният трус.

Сеизмолозите са единодушни, че следващите 24 часа ще бъдат от решаващо значение за оценката на сеизмичната последователност. До момента няма данни за сериозни разрушения или пострадали хора, въпреки че в някои райони са регистрирани свлачища и проблеми по пътната инфраструктура.

Експертите припомнят, че Северна Евия не е сред най-активните сеизмични зони в Гърция и исторически районът рядко е давал земетресения над 5,5 по Рихтер. Затова засега научната общност не вижда основания за паника, но продължава да наблюдава внимателно развитието на явлението.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?