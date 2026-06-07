Киър Стармър ще участва в евентуални нови избори за лидер на Лейбъристката партия

Британският премиер Киър Стармър ще се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия, ако бъде предизвикана нова вътрешнопартийни избори, заяви вицепремиерът Дейвид Лами, цитиран от Франс прес и БТА.

Изявлението идва след като кметът на Манчестър Анди Бърнам обяви, че би оспорил лидерския пост, ако бъде избран за депутат и бъде открита процедура за избор на нов лидер на партията.

"Киър Стармър беше пределно ясен - ако има избори за лидер, той ще участва", каза Лами пред "Скай Нюз".

Съгласно правилата на Лейбъристката партия действащият лидер автоматично се включва в надпреварата, ако желае да защитава поста си.

Според публикации на Би Би Си и в. "Сън", позоваващи се на депутати от партията, Стармър е разговарял със свои съюзници и е заявил, че ще се бори за лидерския пост. "Сър Киър затвърди позицията си и е решен да се изправи срещу Анди Бърнам", пише в. "Сън".

Бърнам, който е сред най-популярните политически фигури във Великобритания, участва в частичните парламентарни избори в района Мейкърфийлд край Манчестър. Там той се опитва да спечели място в Камарата на общините на фона на нарастващата подкрепа за антиимиграционната партия "Реформирай Обединеното кралство".

По време на телевизионен дебат по Би Би Си в четвъртък Бърнам заяви, че ако бъде избран за депутат, ще се стреми да представлява избирателите си "на най-високо ниво".

Той добави, че би участвал и в евентуална лидерска надпревара, ако тя бъде предизвикана от бившия министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който също е сочен като потенциален претендент за лидерския пост.

Киър Стармър стана министър-председател през юли 2024 г., но през последните месеци е подложен на засилващи се критики както от опозицията, така и от представители на собствената си партия. Недоволството се засили след слабите резултати на лейбъристите на местните избори през май.

Въпреки това Стармър нееднократно е заявявал, че няма намерение да се оттегля. "Няма да си тръгна", каза той преди дни, като подчерта, че борба за лидерството би довела до политически хаос в страната.