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Германец е задържан на остров Крит за шпионаж, снимал военни самолети на летището в Ханя

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Ханя

Мъж на 56 години е бил арестуван на гръцкия остров Крит по подозрения в шпионаж, след като снимал военни самолети и зони с ограничен достъп на летището в Ханя, което функционира едновременно като гражданско и военно съоръжение, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Мъжът, германски гражданин, е бил задържан вчера следобед, посочи полицията. Очаква се той да се яви пред съдебните власти днес следобед, според държавната телевизия ЕРТ.

Властите заявиха, че заподозреният е използвал професионална камера, с която направил снимки във вътрешния периметър на летището. Проверка на устройството е показала редица фотографии на военни самолети и чувствителни зони.

В първоначалните си показания пред полицията заподозреният отрекъл каквито и да е шпионски намерения и посочил, че е пристигнал на Крит за ваканция.

Разследванията по случая продължават.

Ханя

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