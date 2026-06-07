Израел унищожи инфраструктура на "Хизбула" в южното предградие на ливанската столица Бейрут

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Израелските военни поразиха инфраструктурата на ливанската групировка "Хизбула" в южното предградие Дахия на ливанската столица Бейрут - първият удар по тази крепост на въоръжената групировка, откакто на 16 април беше постигнато примирие, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Ливанската национална осведомителна агенция ННА съобщи, че мишена на израелските удари са били два апартамента в квартал в Дахия, отбелязва Франс прес

В общо изявление израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац посочиха, че атаката е извършена в отговор на обстрела на израелска територия от страна на "Хизбула".

За момента няма информация за убити или ранени.

По-рано израелските военни съобщиха, че са прехванали два снаряда, навлезли на израелска територия откъм Ливан, след като в района на Ифтах и Рамот Нафтали прозвучаха сирени. За момента "Хизбула" не е поела отговорност за изстрелването на снарядите.

Също днес израелските военни издадоха предупреждение за евакуация на жителите на южния ливански град Тир и близките райони преди възможни удари.

Договореното примирие не спря бойните действия между Израел и "Хизбула" в Южен Ливан. Израел заяви, че работи за унищожаване на инфраструктурата на "Хизбула" по границите си. Ливанската групировка отхвърли предложенията, обвързващи спирането на огъня с разоръжаването й, и заяви, че Израел първо трябва да спре атаките си и да изтегли силите си от Южен Ливан, припомня Ройтерс.