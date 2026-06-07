ЕС може да наложи нови санкции на израелски заселници на Западния бряг

В следващите дни Европейският съюз може да въведе нови санкции срещу израелски заселници, замесени в насилие срещу палестинци на окупирания Западен бряг, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес и БТА.

През май ЕС наложи санкции на трима души и четири организации заради "сериозни и систематични злоупотреби" на Западния бряг. Мерките включват замразяване на активи и забрана за влизане на територията на Европейския съюз.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи действията на ЕС като "морален фалит".

"Изключително съм обезпокоен от разширяването на незаконните селища на Западния бряг и от рязкото увеличаване на насилието от страна на израелски заселници срещу палестинци", заяви Баро, отчитайки, че подобно ниво на насилие не е наблюдавано от години, а вероятно и от десетилетия.

Френският външен министър подчерта, че санкциите са и начин да се напомни на израелското правителство за отговорността му по отношение на ситуацията на Западния бряг.

След началото на войната в Газа през октомври 2023 г. насилието на Западния бряг значително се засили. По данни на Палестинската власт, цитирани от АФП, оттогава най-малко 1080 палестинци са били убити от израелски войници или заселници. Сред жертвите има както въоръжени бойци, така и цивилни.

Според официални израелски данни през същия период най-малко 46 израелци, включително цивилни и военнослужещи, са загинали при палестински нападения или по време на военни операции.

Баро изрази тревога и от проекта E1, който предвижда изграждането на хиляди жилища в района между Йерусалим и голямото израелско селище Маале Адумим. Според него реализирането на проекта би застрашило териториалната свързаност на бъдеща палестинска държава и би подкопало перспективите за мирно уреждане на конфликта чрез създаването на две държави - Израел и Палестина.

След няколко дни в Париж ще се състои международна конференция, посветена на тези перспективи. Очаква се във форума да участват стотици представители на израелското и палестинското гражданско общество, както и около 15 външни министри и други високопоставени представители. Баро заяви, че не очаква членове на израелското правителство да присъстват, но подчерта, че покани са отправени както към Израел, така и към Палестинската власт.