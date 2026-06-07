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Франция ще може да разполага войски в Кипър след ново споразумение

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Войник Снимка: Pixabay

Франция и Кипър ще подпишат в понеделник споразумение за статута на въоръжените сили, което ще позволи на Париж да разполага свои военни части на територията на средиземноморската държава. Това съобщават високопоставени представители на кипърското правителство.

Документът ще бъде подписан в Никозия от френския министър на въоръжените сили и кипърския министър на отбраната Василис Палмас, пише "Политико". Церемонията съвпада с неформалната среща на външните министри на Европейския съюз във формат „Отбрана".

Според президента на Кипър Никос Христодулидис споразумението предвижда присъствието на френски военни сили на острова единствено за хуманитарни цели и е част от задълбочаващото се сътрудничество между Никозия и Париж.

Документът ще урежда условията, при които френски части могат да бъдат разполагани, обучавани и да действат на кипърска територия при спазване на националния суверенитет. Споразумението включва още военна координация, съвместни учения, сътрудничество в отбранителната индустрия, обмен на персонал и образователни инициативи.

Обявените планове предизвикаха полемика още през април, когато президентът Христодулидис ги представи по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон в Кипър.

Островът остава разделен от 1974 г., когато турски войски нахлуват в северната му част след подкрепен от Гърция преврат. Международно признатата Република Кипър, член на Европейския съюз, упражнява контрол върху южната част на острова, докато самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република е призната единствено от Турция.

Турскокипърската администрация остро разкритикува споразумението, определяйки го като невалидно. Според нея то може да наруши баланса на силите на острова, да пренебрегне правата на турските кипърци и да доведе до ново напрежение в региона. От северната част на Кипър твърдят още, че Република Кипър няма правомощия да подписва подобни договорености от името на целия остров.

Войник Снимка: Pixabay

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