Зеленски пристигна в Лондон за разговори със Стармър, Макрон и Мерц

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е пристигнал във Великобритания за разговори с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Основният фокус е върху отбраната ни във войната, разширяването на сътрудничеството в областта на противовъздушната отбрана за сигурността на цяла Европа и върху нашата обща визия за дипломатическите перспективи", написа украинският лидер в социалната мрежа "Екс".

"Европа трябва да е част от преговорите и да бъде силна", каза още Зеленски.