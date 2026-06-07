Хегсет към Европа: Мигранти заливат бреговете на България, Италия и Гърция (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският министър на отбраната призова от Нормандия съюзниците в НАТО да поемат основната тежест за защитата на континента

Днес, за съжаление, европейските брегове са залети от опасни идеологии - на плажовете в Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора. С тези думи американският министър на отбраната Пийт Хегсет разкритикува Европа.

Той не употреби изрично думата имиграция, но изказването му отрази критиките на Белия дом към Стария континент по въпросите за справянето с нелегалните мигранти, сигурността на границите и предполагаемата цензура над националистическите и крайнодесните гласове.

Думите на Хегсет бяха част от словото му по случай годишнината от десанта в Нормандия през 1944 г., който се смята за преломен момент в историята на Втората световна война и проправя пътя към победата над нацистка Германия.

“Кога европейските столици ще предприемат нещо срещу тази инвазия?

Или вече е твърде късно? Надявам се, че не е, и вярвам, че не е”, заяви той на събитие в американското военно гробище в Колвил сюр Мер, в северозападната част на Франция.

По-нататък Хегсет каза, че през годините след десанта някои европейски столици са взели за даденост своите свободи. По думите му те били завоювани с големи усилия, а европейците са забравили, че свободата не е безплатна.

“Мъжете, които се сражаваха и загинаха тук, възстановиха свободата в Европа. Тя трябва да бъде запазена от настоящото поколение лидери и войници, иначе това, за което предците ни се бориха, ще се окаже само временно”, категоричен бе той.

Като изтъкна приноса на всяка съюзническа държава в десанта отпреди 82 години, Хегсет призова европейските правителства да укрепят отбраната си.

“Америка ще поеме водачеството. Ние трябва да го направим. Но способните съюзници трябва да бъдат точно до нас, рамо до рамо, в най-трудните моменти, когато това има значение. Ние ги подкрепяме и очакваме те да са способни и готови да застанат редом до нас”, подчерта той.

Изказването му беше в духа на критиките срещу Европа, които често прави и самият Доналд Тръмп. През декември Вашингтон в своята Стратегия за национална сигурност предупреди, че тя е изправена пред потенциално цивилизационно заличаване заради миграцията, отслабването на националните идентичности и правителствените политики, подкопаващи индивидуалния държавен суверенитет.

“Искаме Европа да остане европейска, да възвърне своята цивилизационна самоувереност и да се откаже от неуспешния си подход, насочен към задушаване чрез регулации”, пишеше в документа.

По-малко от седмица след неговото публикуване републиканецът заяви, че Европа е слаба заради своята политическа коректност.

“Тя вече е съвсем различно място. Ако нещата продължат по този начин,

според мен много държави там вече няма да са жизнеспособни

Имиграционната им политика е пълна катастрофа”, каза Тръмп

В петък вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини за смъртта на британски тийнейджър миналата година политиката на самоненавист.

“Хенри Новак загина по същия начин, по който загива една цивилизация: изоставен, окован от власти, които нито му вярваха, нито се грижеха за него, и обвинен в престъпления, които не е извършил. Убийството му е толкова трагично, колкото и възмутително. Той би трябвало да е жив и днес, и щеше да е, ако последните няколко поколения европейски елити бяха се противопоставили на политиката на самоомразата и масовото нахлуване на мигранти”, посочи Ванс.

По време на визитата си във Франция Хегсет се срещна и със своята френска колежка Катрин Вотрен. Пред нея той подчерта нуждата от разпределяне на отговорността в НАТО между способни и ангажирани съюзници.

“Двамата министри обсъдиха спешната необходимост съюзниците от НАТО да поемат основната отговорност за конвенционалната отбрана на европейския континент, като увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП, стимулират производството на отбранителната промишленост и разположат боеспособни сили”, се казва в изявление на Пентагона.