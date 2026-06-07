Норвежката принцеса с неизлечимо заболяване, чака за спешна трансплантация (Обзор)

През последните шест месеца здравето на Мете-Марит се е влошило значително

На бъдещата кралица на Норвегия принцеса Мете-Марит може да остава само една година живот заради рядко нелечимо респираторно заболяване. 52-годишната съпруга на престолонаследника принц Хокон води дългогодишна борба с болестта хронична белодробна фиброза, която уврежда тъканите на дихателните органи.

Заради влошаващото се състояние на Мете-Марит лекуващите я лекари я поставиха в списък с чакащи за спешна белодробна трансплантация.

“Принцесата няма повече да изпълнява официалните си задължения, а нова информация за състоянието ѝ ще бъде предоставена едва след извършването на животоспасяващата процедура”, се посочва в изявление на кралския двор на Норвегия.

“През последните шест месеца състоянието на принцесата се е влошило значително. На снимките на белите ѝ дробове се вижда, че се е образувала много повече белегова тъкан”, обясни пулмологът д-р Аре Холм от Университетската болница в Осло.

Той добави, че пациентите, включени в списъка за белодробна трансплантация, се считат за толкова тежко болни, че вероятно им остава само една година живот.

Принцеса Мете-Марит с тъга разкри миналата седмица, че състоянието ѝ се е влошило значително. Малко преди това тя се появи на честванията на Деня на конституцията на Норвегия с апарат за дишане.

“Принцесата е сериозно болна и мисля, че напоследък състоянието ѝ се е влошило. Затова се тревожа за нейното здраве. Въпреки това последните шест месеца минаха доста добре. Но заболяването има различни фази. Затова просто трябва да се опитаме да се справим с него както можем най-добре”, разказа 52-годишният престолонаследник Хокон.

Влошеното здравословно състояние на Мете-Марит се случва в един от най-трудните моменти за норвежкото кралско семейство в съвременната история. Миналата година нейният 29-годишен син Мариус Борг Хойби беше обвинен в изнасилване и сексуално посегателство.

Той е от предишна връзка на принцесата и няма кралска титла или официални задължения. Делото срещу предполагаемите му престъпления започна през февруари. Освен това тази година Мете-Марит беше замесена в скандала с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Отново през февруари стана ясно, че двамата са били близки приятели, като той я е наричал “извратена”, пише в. “Дейли мейл”.