Властите в Ханой започват „прочистване“ на тротоарите - сблъсък между реда и уличната култура в столицата на Виетнам

По тротоарите на виетнамската столица Ханой кипи оживен живот - улични търговци, скутери, малки пластмасови столчета и клиенти, които се хранят направо на улицата. Именно тази характерна атмосфера обаче, силно харесвана от туристите, е изправена пред промяна, след като властите започнаха кампания за „прочистване" на тротоарите, пише Франс прес, цитирани от БТА.

Дълго време дребната улична търговия беше негласно толерирана, но вече се налагат глоби, които общинските власти обмислят да удвоят.

„Без уличните търговци Ханой вече не е същият. Това е традиция", казва 58-годишната Нгуен Тхи Хоан, която доскоро е продавала цветя в центъра на града. След десет години на едно и също място тя е преместена заедно с други търговци на по-непопулярен празен терен. Доходите ѝ са намалели наполовина и тя признава, че не знае как ще продължи да се издържа.

На тротоарите на Ханой доскоро можеше да се намери почти всичко - от храна и плодове до балони, бръснари и дори дребни ремонтни услуги. Градът, който през последните години привлича рекорден брой туристи, е известен именно с уличната си кухня, често придружена от местната бира „биа хой" (bia hoi) - традиционна жива бира, която се предлага предимно в Северен Виетнам.

Предишният президент на САЩ Барак Обама описа свое преживяване си в Ханой като „малки пластмасови столчета, евтина, но вкусна супа и студена ханойска бира", припомняйки си вечеря от 2016 г. с готвача и журналист Антъни Бурдейн.

Двамата опитаха тогава специалитета Бун ча (Bun cha), виетнамско ястие с печено свинско месо и юфка, за което се предполага, че произхожда от Ханой, а сцената се превърна в своеобразна възхвала на културата на града - с нейната улична храна, открити уроци по зумба и димящи колички със супи по тротоарите.

Ред и чистота срещу традиция

Властите обаче твърдят, че този хаотичен уличен живот води до задръствания, шум, проблеми със сигурността и хигиената, които са несъвместими с модерното развитие на страната.

Общинските власти в Ханой, град с около осем милиона жители, се стремят да въведат повече ред и чистота. Предишни кампании за освобождаване на тротоарите бяха краткотрайни, но този път мерките са значително по-строги - включително с почти 2000 камери за наблюдение.

Глобите за улична търговия достигат 250 000 донга (около 8 евро), а при блокиране на пешеходното движение - до 6 милиона донга (около 200 евро). Според държавни медии от декември са наложени над 3000 глоби, като властите планират удвоеяването им. В същото време се обсъжда възможност част от търговците да получат легални, наети пространства върху тротоарите.

Реакциите в столицата на Виетнам към тези мерки обаче са разнопосочни.

„Напълно подкрепям усилията на общината да въведе ред", казва служител в маркетингова компания, който споделя, че често е принуден да върви по пътното платно заради заетите тротоари.

Има и носталгия по стария Ханой. „Надявам се нещата да се върнат към нормалното", казва офис служител, допълвайки, че „Ханой е Ханой, само ако можеш да пиеш студен чай на тротоара".

„Около една трета от клиентите ми искат да седят навън на тротоара, особено в по-хладните дни - сутрин или вечер", казва собственик на кафене, признавайки, че вече е загубил част от клиентите си.