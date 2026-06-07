САЩ убеждават още държави от МААЕ да подкрепят нова проекторезолюция за Иран

САЩ убеждават други държави в Управителния съвет на ядрената агенция на ООН МААЕ да подкрепят проекторезолюция, която нарежда на Иран да информира агенцията за съдбата на бомбардираните му ядрени обекти и за обогатения уран, който е бил съхраняван там, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Текстът на американския проект, разпространен преди тримесечното заседание на 35-членния съвет тази седмица, рискува допълнително да усложни текущите преговори между САЩ и Иран, тъй като Техеран реагира остро на резолюции срещу него в Международната агенция за атомна енергия.

Докато предишни резолюции на Съвета на МААЕ срещу Иран са били приемани с ясно мнозинство, този текст може да срещне по-сериозна съпротива, тъй като именно САЩ, заедно с Израел, бомбардираха иранските ядрени обекти миналия юни, след което агенцията не е успяла да се върне на тези места.

Иран трябва "да предостави на Агенцията точна информация" за отчитането на ядрените материали и за ядрените съоръжения под гаранции в Иран и "да предостави на Агенцията целия необходим достъп, за да може тя да потвърди тази информация", се казва в текста. Подчертава се, че и двете трябва да се случат "без забавяне" и са "съществени и неотложни".

Текстът обаче не препраща Иран към Съвета за сигурност на ООН - ход, който според някои дипломати вече се обсъжда. Това би били продължение на резолюцията, приета от съвета на 12 юни 2025 г., в която Иран беше обявен за нарушител на задълженията си по неразпространението.