Партията на премиера Никол Пашинян излиза начело след парламентарните избори в Армения

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Партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" излиза начело след парламентарните избори, произведени днес в Армения, показват данните на два екзитпола, публикувани около час след затварянето на секциите в страната, пише БТА.

Екзитпол, проведен от представители на самия "Граждански договор" показва, че: партията на Пашинян води на парламентарните избори с 56.7% от гласовете. Опозиционният блок „Силна Армения" на бизнесмена Самвел Карапетян получава 17.5% от гласовете.

Според екзитпол на "Нюз.ам" "Граждански договор" получава 32,7% от гласовете, докато "Силна Армения" получава 29%. В парламента влизат Блокът "Армения"на бившия президент Роберт Кочарян с 13,2%, ПП „Просперираща Армения" на бизнесмена Гагиг Цурукян с 6,1% и „Криле на единството" с 4,6%.

Очаква се ЦИК на Армения да представи скоро първи официални предварителни резултати.