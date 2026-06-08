Израел отвърна на иранския удар и атакува Техеран, Табриз и Исфахан

Цените на петрола се повишиха

Израел отвърна на удара на Иран, след като Техеран изстреля ракети към територията на страната.

Експлозии бяха чути тази сутрин в иранската столица Техеран, както и в Табриз и Исфахан, съобщи Би Би Си, позовавайки се на ирански медии.

На този фон ирански държавни медии съобщиха за серия от експлозии в няколко големи града, след като Израел заяви, че е нанесъл въздушни удари по военни цели в централната и западната част на Иран. По информация на държавната телевизия са били чути взривове в Техеран, Тебриз и Исфахан, както и в района на град Карадж.

Местни източници в иранската столица съобщават, че най-малко две експлозии са били регистрирани в западните части на Техеран в ранните часове на понеделник. Към момента няма потвърдена информация за мащаба на щетите. Властите в Исфахан са заявили, че няма жертви, докато данни за останалите засегнати райони все още не са оповестени.

Междувременно Иран е преустановил всички входящи полети до международното летище „Имам Хомейни" в Техеран „до второ нареждане", съобщават местни медии. Летището, едно от двете основни в столицата, беше отворено отново едва през април след продължително затваряне заради конфликта в региона.

Ескалацията на напрежението оказа незабавно влияние върху световните пазари. Цените на петрола се повишиха в сутрешната търговия в Азия, след като Иран изстреля ракети към Израел за първи път от сключването на крехкото примирие между двете страни и Съединените щати през април. Международният бенчмарк Брент поскъпна с 2,6% до 95,50 долара за барел, докато американският лек суров петрол се повиши с 2,5% до 92,75 долара. Пазарите остават силно волатилни, като през последната седмица цените се колебаят около нивото от 95 долара за барел.

В дипломатически план президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел разговори с редица американски и международни медии след иранските удари. Преди телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп е заявил пред американски медии, че възнамерява да го призове да не предприема ответни действия срещу Иран.

В интервю за израелска телевизия той е подчертал, че не желае „допълнителна атака тази нощ", като е добавил: „Иранските удари не нараниха никого. Всяка от страните направи своето. Израел нанесе удар, Иран отговори. Не се нуждаем от нова ескалация."

Тръмп също така е посочил, че ще се свърже незабавно с Нетаняху, за да настоява за въздържане от нови военни действия. В по-ранни изказвания той е допуснал, че израелският премиер може да бъде принуден да приеме споразумение с Иран.