Фухимори води на президентските избори в Перу

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Консервативната кандидатка за президент на Перу Кейко Фухимори води пред левия си опонент след втория тур на президентските избори, показват първите резултати.

Перуанците избираха между дъщерята на бившия президент Алберто Фухимори и левия конгресмен Роберто Санчес, който често се появяваше по време на кампанията си с каубойска шапка и подобно на бившия президент Педро Кастильо, който е в затвора, получи силна подкрепа в селските райони.

Фухимори получава 52,49% от гласовете срещу 47,5% за Санчес при преброени около 13% от бюлетините, пише БТА.

Прогнозите на социологическата агенция "Ипсос" обаче сочат, че тя губи с 49,7% срещу 50,3% за опонента ѝ, което е в рамките на статистическата грешка.

Първо ще бъдат преброени гласовете в столицата Лима, смятана за електорален бастион на Фухимори. Очаква се Санчес да набере позиции при преброяване на бюлетините от селските райони.

Пазарите бяха разтърсени от перспективата за победа на Санчес, която би противодействала на скорошното изместване на Латинска Америка надясно.

Чили, Аржентина, Коста Рика и Еквадор вече си избраха десни президенти на последните си избори, а Боливия приключи две десетилетия социалистическо управление на президентските си избори миналата година.

Перуанските избиратели казаха по време на проучванията, че са обезпокоени предимно от престъпността. Процентът на убийствата и изнудванията се е увеличил рязко, което доведе до широко разпространени протести и отстраняването на бившия президент Дина Болуарте.

Фухимори, която преди се опитваше да се дистанцира от авторитарната и строга спрямо престъпността политика на баща си, спечели първия тур на гласуването през април, като се облегна на неговото наследство. Тя сравни борбата му срещу левите маоистки бунтовници с сегашната борба на страната с организираната престъпност.

Бащата на Фухимори беше осъден на затвор за нарушения на човешките права и почина през 2024 г.

Тези избори са четвъртият път, в който Кейко Фухимори участва в президентски балотаж. Тя загуби надпреварата през 2021 г. с около 45 000 гласа, или малко над 0,2%, от Кастильо.