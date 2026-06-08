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Глобиха мъж с 270 000 евро за изоставени котка и осем новородени котенца в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

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снимка: pixabay

55-годишен мъж от района на Каламария, край Солун, беше санкциониран с внушителната сума от 270 000 евро, след като изоставил котка и осемте ѝ новородени котенца в празен парцел.

Според гръцките власти глобата е определена по действащото законодателство за защита на животните и възлиза на 30 000 евро за всяко от общо деветте животни.

Случаят е разкрит след подаден сигнал до полицията. След извършената проверка мъжът е бил задържан, а освен основната санкция му е наложена и допълнителна глоба от 300 евро за липса на задължителна електронна идентификация (микрочип) на животното.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук в Гърция и отново насочи вниманието към строгите наказания, предвидени за изоставяне, малтретиране и нехуманно отношение към животни.

Гръцкото законодателство е сред най-строгите в Европа по отношение защитата на животните, като предвижда високи финансови санкции и наказателна отговорност при доказани нарушения.

снимка: pixabay
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