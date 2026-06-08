Глобиха мъж с 270 000 евро за изоставени котка и осем новородени котенца в Гърция

55-годишен мъж от района на Каламария, край Солун, беше санкциониран с внушителната сума от 270 000 евро, след като изоставил котка и осемте ѝ новородени котенца в празен парцел.
Според гръцките власти глобата е определена по действащото законодателство за защита на животните и възлиза на 30 000 евро за всяко от общо деветте животни.
Случаят е разкрит след подаден сигнал до полицията. След извършената проверка мъжът е бил задържан, а освен основната санкция му е наложена и допълнителна глоба от 300 евро за липса на задължителна електронна идентификация (микрочип) на животното.
Инцидентът предизвика широк обществен отзвук в Гърция и отново насочи вниманието към строгите наказания, предвидени за изоставяне, малтретиране и нехуманно отношение към животни.
Гръцкото законодателство е сред най-строгите в Европа по отношение защитата на животните, като предвижда високи финансови санкции и наказателна отговорност при доказани нарушения.