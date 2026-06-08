Турска провокация срещу самолета на Никос Дендиас по време на полет за Кипър

Сериозен инцидент е бил регистриран по време на пристигането на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Кипър за неформална среща на върха. Според източници от кипърското министерство на отбраната самолетът на гръцкия министър на националната отбрана Никос Дендиас, както и самолетите на неговите колеги от Франция и Нидерландия, са били подложени на радиосмущения от контролната кула на незаконното летище Тимбу в окупираната част на Кипър.

По същото време два турски изтребителя F-16 са излетели от същото летище и са наблюдавали от разстояние държавните самолети, превозващи европейските министри, без да се приближават до тях.

Първият случай е бил регистриран вчера в 19:14 ч. и е засегнал самолетите на министрите на отбраната на Франция и Нидерландия. Около 40 минути по-късно е последвал втори инцидент със самолета на Никос Дендиас.

Въпреки смущенията всички полети са продължили нормално и са кацнали безопасно на летището в Ларнака.

Очаква се случаят да предизвика дипломатически реакции, като в понеделник ще бъде представена подробна информация за инцидентите. Предвиждат се дипломатически стъпки, както и официална позиция на Европейски съюз.

Министрите се намират в Никозия за двудневна неформална среща, посветена на европейската сигурност, войната в Украйна и укрепването на отбранителните способности на Европейския съюз.