Солун се готви за рекорд на Гинес с най-масовото зейбекико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици любители на традиционния гръцки танц зейбекико ще се съберат на 14 юни на площад „Аристотел" в Солун в опит да поставят нов световен рекорд на Гинес за най-голямо едновременно изпълнение на танца.

Събитието ще започне в 12:00 часа, когато мъже и жени от различни възрасти ще танцуват едновременно в сърцето на града. Организаторите се надяват участниците да надхвърлят 750 души, което би позволило подобряване на досегашния рекорд, държан от Кипър.

Инициативата е организирана от организацията Alzheimer Hellas и Сдружението на приятелите на Гръцкото дружество за болестта на Алцхаймер и сродните заболявания. Освен опита за рекорд, събитието има и силно социално послание, насочено към повишаване на обществената информираност за деменцията и болестта на Алцхаймер.

Според организаторите танцът е не само част от гръцката културна идентичност, но и средство за изразяване, социална активност и поддържане на паметта и когнитивните способности.

Ако опитът бъде успешен, Солун ще впише името си в Книгата на рекордите на Гинес с най-мащабното едновременно изпълнение на зейбекико в света.