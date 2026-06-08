До 15 юни изтича срокът за почистване на имоти в Гърция, глобите достигат 5000 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До 15 юни собствениците на парцели и незастроени терени в Гърция трябва задължително да почистят имотите си и да подадат декларация за извършените дейности, напомнят гръцките власти. Мярката е част от подготовката за пожароопасния летен сезон и цели да намали риска от възникване и разпространение на пожари.

За много българи с къщи в районите на Халкидики, Кавала, Аспровалта, Паралия и други части на Северна Гърция това задължение също е валидно.

Задължението обхваща собственици, наематели и ползватели на имоти, които трябва да премахнат сухи дървета и клони, суха тревна и храстова растителност, натрупани листа, леснозапалими отпадъци и други опасни материали. Изисква се също подрязване на дърветата и разреждане на гъстата растителност.

Освен почистването, до 15 юни трябва да бъде подадена и електронна декларация в Националния регистър за превантивна противопожарна защита. Поддръжката на терените трябва да продължи до 31 октомври.

Предвидени са сериозни санкции за нарушителите. Глобата за неподадена декларация и непочистен имот е 500 евро, а ако имотът е почистен, но липсва декларация - 100 евро.

Най-тежки са наказанията при подаване на невярна информация. Законът предвижда глоба от 5000 евро и лишаване от свобода за срок от поне шест месеца.

При констатирано неизпълнение общините имат право да извършат почистването принудително за сметка на собственика, като освен това могат да наложат санкция от 1 евро на квадратен метър, но не по-малко от 200 и не повече от 2000 евро.

Гръцките власти призовават гражданите да не изчакват последните дни преди крайния срок и да изпълнят своевременно задълженията си, за да избегнат санкции и да допринесат за предотвратяването на пожари през летния сезон.