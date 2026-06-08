Евакуация в Индонезия и Япония заради опасност от цунами след земетресение

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Индонезия нареди евакуация в северните райони на архипелага заради опасност от цунами след земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер тази сутрин в южната част на Филипините.

Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, където на жителите е "наредено да се евакуират организирано на по-високи места", се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони в множество японски райони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, пише БТА.

По-рано националната метеорологична служба на Япония предупреди за заплаха на островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.