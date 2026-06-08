ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експерти: Чешката схема с шофьорски книжки е работ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22997505 www.24chasa.bg

7,8 по Рихтер разтресе Филипините (Видео, снимки)

1108
снимка: РОЙТЕРС

Един човек е загинал, а най-малко четирима са ранени при мощното земетресение на филипинския остров Минданао, предаде Франс прес. Срутили са се и няколко сгради на различни места в архипелага, уточни полицията. 

"Няколко сгради са рухнали. Няколко къщи също са се срутили", каза Роберт Дагон - полицай от Генерал Сантос - главния град на остров Минданао.

Предупреждения за цунами са издадени, след като трус с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините, съобщи германският Изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.  Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни GFZ. 

Геофизичните агенции във Филипините и съседна Индонезия издадоха предупреждения за цунами. 

GFZ по-рано оцени силата на земетресението на 8,2. Системата за предупреждение за цунами на САЩ издаде предупреждение за заплаха от високи вълни. 

Филипинската агенция “Фиволкс” (Phivolcs) оцени силата на земетресението на 7 по Рихтер и предупреди за възможни щети и цунами с вълни около един метър, които могат да продължат няколко часа.

Според индонезийската служба трусът е бил с магнитуд 7,7. 

Началникът на полицията в град Алабел в Сарангани Бенджи Анчета каза, че сградата на полицията е получила няколко пукнатини от земетресението, което е станало веднага след церемонията за издигане на флага.

Анчета добави, че няма информацията за пострадали в провинцията, но няколко човека са припаднали след мощния трус, съобщава БТА.

“Това беше най-силното земетресение, което сме усещали”, каза полицейският началник в телефонен разговор с Ройтерс. 

Очевидци в северния индонезийски град Мандао казаха, че и там трусът е усетен много силно. 

Филипините и Индонезия са части от тектоничния “Тихоокеански огнен пръстен” - сеизмично активен пояс, простиращ се от Южна Америка до руския Далечен изток.

 

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?