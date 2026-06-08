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Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва консултации

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Еуджен Томак Снимка: Facebook/Eugen Tomac

Номинираният за премиер на Румъния Еуджен Томак започва днес серия от политически консултации с парламентарните партии за събиране на подкрепа за кабинета, който предстои да представи в парламента, съобщава Аджерпрес.

Според изпратената програма първата среща ще бъде с Национално-либералната партия (НЛП) на изпълняващия длъжността премиер Илие Боложан, после Еуджен Томак ще разговаря с екипа на Съюз за спасение на Румъния (ССР) и с представителите на Социалдемократическата партия (СДП), пише БТА.

Президентът Никушор Дан номинира в четвъртък евродепутата и почетен президентски съветник Еуджен Томак за премиерския пост. Томак беше лидер на създадената от бившия президент Траян Бъсеску извънпарламентарна Партия "Народно движение", но обяви, че е подал оставка от поста ден преди номинацията.

Според конституцията кандидатът за премиер трябва да поиска в рамките на 10 дни от номинацията вот на доверие в парламента за състава и програмата на предложения кабинет.

Еуджен Томак Снимка: Facebook/Eugen Tomac

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