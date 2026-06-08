"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и Москва

Лидерите на Франция, Германия и Великобритания, т.нар. “Европейска тройка”, които снощи се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон, заявиха, че подкрепят предложението му за “пряк диалог” между Украйна и Русия с “активното участие на САЩ и Европа”, предаде Франс прес и БТА.

“Настоящата линия на контакт трябва да послужи за начална точка на преговори. Международните граници не трябва да бъдат преначертавани със сила”, добавиха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър в съвместно изявление с Володимир Зеленски.

Четиримата лидери обсъдиха и “спешната нужда” от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари, дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети „Орешник“ по Украйна, заяви в изявление канцеларията на британския премиер, цитирана от Ройтерс.

“Те осъдиха широкомащабните руски атаки с ракети и дронове - включително повтарящата се употреба на ракети “Орешник” - срещу украински градове с трагични жертви сред цивилното население, както и безотговорните и опасни нахлувания на руски дронове на територията на НАТО”, се добавя в съвместното изявление.

“(Лидерите) обсъдиха как да използват предстоящата среща на върха на Г-7в Евиан, следващата среща на “Коалицията на желаещите” и срещата на върха на НАТО в Анкара, за най-добра координация на бъдеща помощ за Украйна, базирана на най-належащите ѝ нужди, включително бъдещ натиск върху руската военна икономика и засилен ангажимент за военна и отбранителна подкрепа за Украйна на срещата на върха на НАТО“, се казва още в изявлението.

Te “подчертаха спешната необходимост от увеличаване на производството на ракети-прехващачи и съвместно разработване на противобалистични ракети и способности за дълбоки удари, както и от подкрепа за бъдещата устойчивост на украинските въоръжени сили.“

Преди срещата в Лондон Зеленски заяви, че Европа трябва да играе ключова роля във всякакви преговори за край на войната с Русия и посочи, че преговорите трябва да бъдат фокусирани върху по-нататъшните усилия за подпомагане на Украйна, включително с противовъздушна отбрана.

“Винаги е било приоритет позицията и гласът на Европа в преговорите да бъдат силни “, добави Зеленски след срещата в Лондон.

"Нашите удари на далечно разстояние са ефективни, но е изкключително важно да имаме защита срещу балистичните заплахи“, добави още той.