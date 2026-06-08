Роман Абрамович е предал послание от Зеленски до Путин

Миналия месец украинският президент Володимир Зеленски поканил Роман Абрамович в Киев, за да предаде чрез него на Владимир Путин предложение за преки преговори. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на четирима души, запознати със ситуацията.

Според изданието, Зеленски се е обърнал към руския олигарх с молба да информира руския президент Владимир Путин за съгласието му за среща – за първи път от началото на мащабната агресия на Русия.

Както отбелязва един от източниците, по този начин Киев е искал да покаже сериозността на намеренията си за мир. Украйна също е разчитала, че успешните удари по нефтопреработвателните обекти в Русия и спирането на руското настъпление от Въоръжените сили на Украйна ще засилят, според наличните данни, "стимула за незабавно прекратяване на огъня".

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди , че се е срещнал в Киев с руския олигарх Роман Абрамович, който му е предложил да предаде на Кремъл неговото послание за мирни преговори, но държавният глава е подчертал, че правителството му няма да се откаже от Донбас, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви това пред британската телевизия "Скай Нюз" снощи в Лондон. Това е първото потвърждение, че руският милиардер е пътувал до украинската столица и участва до известна степен в преговорите, отбелязва Ройтерс.

Абрамович "дойде в Киев. Каза: “Информирам ви директно. И искам да взема послание от вас и да го предам на Владимир Путин. Но добави, че това трябва да стане тихо, без каквито и да било публични послания", каза украинският президент.

Зеленски добави, че срещата "не е била тайна", като отбеляза, че руснаците искат да знаят какво "е готов да направи" Киев.

"Казах, че въпросът не опира до нас. Вие се биете срещу нас на наша територия. Казах му за Донбас и това беше ключово послание. Казах му, че няма да напуснем и няма да се изтеглим от наша територия. Не, няма да ви дадем победа по този начин. И вие няма да я получите", подчерта Зеленски.

Абрамович - бившият собственик на футболен клуб "Челси" - е сред санкционираните във връзка с инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

Той изигра важна роля в неуспешните преговори за прекратяване на сраженията в първите седмици след инвазията и в сделката за гарантиране на транспорта на зърно в Черно море, но оттогава присъствието му е по-слабо забележимо, отбелязва Ройтерс.

Путин даде да се разбере, че Русия не е готова да спре сраженията в Украйна, докато Киев не се изтегли от Донбас - регион, състоящ се от Донецка и Луганска област.

Силите на Украйна контролират около една пета от Донецка област, а Зеленски каза, че няма да изостави тази територия и десетките хиляди украинци там.

Украинският президент още веднъж изключи и възможността за среща с Путин в Русия или Беларус.

Той заяви, че ще приеме спиране на сраженията на сегашната фронтова линия като най-бърз начин за продължаване с преговорите, но това не означава отказ от територия.

"Да, това е най-бързият начин", каза Зеленски. "Ние (обаче) искаме да спрем войната по начин, по който тя няма да бъде възобновена. Идеята не е просто да се замразят (сраженията), но най-бързият начин е да ги замразим и да преминем на дипломатическия фронт", добави той.