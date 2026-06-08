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Ново земетресение край гръцкия остров Евия

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Ново земетресение беше регистрирано в района на гръцкия остров Евия, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

В 5,30 ч. близо до пристанището на острова беше засечен земен трус 4,3 по Рихтер. 

Вчера в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения с магнитуд около 5 по Рихтер. Първият земен трус беше с магнитуд 4,8 по Рихтер, последван от земетресение от 4,3 по Рихтер. Третото земетресение беше с магнитуд 5,2 по Рихтер.

Днешният трус е бил на дълбочина 5 километра. Земетресението е било усетено на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, както и в област Атика. 

Няма данни за пострадали и щети.
Училищата на острова са затворени.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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