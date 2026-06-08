Най-малко осем са загинали при мощното земетресение във Филипините

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Най-малко осем души загинаха при силното земетресение във Филипините днес, предаде Ройтерс, като се позова на Гражданска защита.

По-рано бе съобщено за една жертва при труса с магнитуд 7,8 на южния филипински остров Минданао, както и за значителни материални щети.

След земетресението бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони.

Тревогата в Индонезия вече бе отменена, съобщи Франс прес.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами каза, цитиран от Асошиейтед прес, че опасността от приливни вълни в региона до голяма степен е отминала.

Филипините се намират в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, който е най-сеизмичният район на Земята. В страната често стават земетресения, някои от които са смъртоносни, съобщава БТА.