Украйна съобщи за петима убити при руски атаки

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Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи тази сутрин за петима убити и 14 ранени при руски атаки в югоизточния украински регион.

Той съобщи още за щети по инфраструктура, жилищни сгради и автомобили при въздушни нападения и артилерийски обстрел.

Един човек е бил убит, а друг - ранен, при украинска атака с дронове срещу пътнически влак в Крим, обявиха по-рано назначените от Русия власти на окупирания полуостров.

Движението на влаковете в Крим е спряно, пише БТА.

В товарен комплекс в руското черноморско пристанище Новоросийск е избухнал пожар след украинско нападение с дронове, съобщи оперативният щаб в Краснодарския край, цитиран от ТАСС.

Няма пострадали хора. В гасенето на пламъците участват 130 пожарникари и 39 единици техника.

Един човек е бил убит, а петима - ранени, при украински обстрел в Белгородска област през последното денонощие, обяви изпълняващият длъжността губернатор на руския пограничен регион Александър Шуваев, цитиран от ТАСС.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, каза, че от 20:00 ч. московско (и българско) време вчера до 8:00 ч. днес над територията на Русия, както и над т. нар. Република Крим Черно и Азовско море, са били свалени 310 дрона, изпратени от Украйна.

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 124 от 155-те безпилотни летателни апарата, с които Русия е атакувала страната от 18:00 ч. (и българско време) вчера, предаде Укринформ, като се позова на Военновъздушните сили на Украйна.

В същото време украинските власти са регистрирали успешни удари с 20 дрона на 17 места, а отломки от прехванати апарати са паднали на шест отделни места.