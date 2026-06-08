Израел порази нефтохимически завод в Иран, Техеран отговори с удари по военни бази

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Заместник-губернаторът по въпросите на сигурността на иранската провинция Хузестан заяви, че Израел е атакувал нефтохимическия завод "Карун", разположен край югозападния ирански град Махшахр, и че части от съоръжението са били повредени.

Информацията бе потвърдена и от Израел. "Преди малко израелските военновъздушни сили поразиха няколко мишени в нефтохимическия комплекс в Махшахр", пише в изявление на израелската армия, цитирано от Франс прес.

Междувременно Иран заяви, че е поразил израелските военни бази "Неватим" и "Тел Ноф" в рамките на серия от ответни удари, които са безпрецедентни по мащаб от началото на обявеното преди два месеца примирие, пише БТА.