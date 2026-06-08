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Трима пострадали след атака с дронове в Одеса

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Одеса СНИМКА: Pixabay

Председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи днес за трима ранени при руско нападение с дронове в Одеса.

"В резултат на сутрешната атака с дронове в Одеса пострадаха трима души, които са били близо до спирка на градския транспорт. Състоянието на двама от тях е оценено от лекарите като тежко. На място на удара са повредени спирката и няколко микробуса", написа в своя Телеграм канал Кипер.

Той добави, че са били нанесени щети на частна жилищна сграда, както и на обект на критичната инфраструктура в Одески район, пише БТА. 

"В резултат на атаката в южната част на Одеска област е повредено оборудването на един от енергийните обекти. Регистрирани са прекъсвания на електроснабдяването на над хиляда потребители. Енергетиците вече работят по отстраняване на последиците и възстановяване на електроснабдяването", се казва в съобщението на областния управител.

По негова информация дрон е ударил жилищна сграда в Черноморск, но няма пострадали хора.

Одеса СНИМКА: Pixabay

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