Разследват палеж ли остави без ток цял град в Германия

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Палеж е предполагаемата причина за мащабно прекъсване на електрозахранването, засегнало западногерманския град Ройтлинген днес, съобщи говорител на електроразпределителния оператор "Нетце БеВе"(Netze BW), предадоха ДПА и БТА.

На територията на подстанция са били открити три огнища на пожар, а оградата и пространството пред съоръжението са били повредени, уточни говорителят. Полицията разследва всички възможни причини за инцидента, заяви говорител на Следствената служба в провинция Баден-Вюртемберг.

Случаят напомня за серията от палежи миналата година и в началото на тази година в Берлин, за които са заподозрени крайнолеви активисти, като атаките оставиха хиляди домакинства без електричество в продължение на дни.

Ройтлинген е град с малко над 100 000 жители, разположен на около 40 километра южно от Щутгарт.

Засегната е била подстанцията „Ройтлинген-Запад", съобщиха от "Нетце БеВе". Според говорителя съоръжението е спряло да работи в 1:45 ч. през нощта (2:45 ч. българско време).

Часове по-късно електрозахранването е било възстановено за около половината от приблизително 20 000-те засегнати потребители.

Прекъсването на тока вече е причинило щети за милиони евро, отбелязва ДПА.

Миналия септември атака срещу електрозахранването на технологичен парк в Берлин остави временно без ток около 50 000 домакинства и 2 000 компании.

Нова атака срещу високоволтови кабели в Берлин беше извършена и на 3 януари, като предизвика най-продължителното прекъсване на електрозахранването в следвоенната история на града и остави хиляди хора без ток и отопление при ниски зимни температури.