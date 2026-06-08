Иран: Размяната на удари ще влоши преговорите със САЩ за дипломатическо решение на конфликта

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САЩ носят пряка отговорност за подновените сражения в Близкия изток, след като Ислямската република и Израел тази нощ си размениха въздушни удари за първи път, откакто на 8 април бе обявено спиране на огъня. Това предаде Франс прес, като цитира иранските власти, пише БТА. "Никой не вярва, че ционисткият режим би предприел каквито и да е действия, без предварителна координация и сътрудничество със САЩ", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

"Действията на ционисткият режим в региона са неразделна част от американската политика", добави Багаи на пресконференция в Техеран.

По думите на говорителя на иранското дипломатическо ведомство подновяването на вражеските действия ще има последици за текущите преговори със САЩ за установяването на траен мир в региона. "Напълно естествено е да бъдат засегнати дипломатическите процеси за прекратяване на войната", посочи Багаи.

Междувременно агенция Ройтерс предаде, че преди малко в Техеран са се чули взривове.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че след американско-израелската атака срещу нефтохимическия завод "Карун", разположен край югозападния ирански град Махшахр, Иран е предприел ответен удар по сходно съоръжение в израелския гард Хайфа, добавя Ройтерс.

КГИР предупреди, че всякакви бъдещи атаки по цивилни и енергийни обекти ще имат последици за световната икономика и че отговорност за тях ще носят САЩ.

Ирански държавни медии съобщиха, че след снощните израелски удари дейността на международното летище "Мехрабад" в Техеран е била преустановена.

Въздушният трафик е бил спрян и в района на западния град Керманшах, където са били активирани системите за противовъздушна отбрана, съобщи информационна агенция Мехр.