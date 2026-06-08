3,7 милиарда евро в иновации в отбраната ще инвестира Белгия до 2035 г.

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Белгия ще инвестира 3,7 милиарда евро в иновации в отбраната чрез нова програма за периода 2026-2035 г., обяви министърът на отбраната Тео Франкен, цитиран от белгийската новинарска агенция Белга и БТА .

Целта на инициативата е да ускори разработването и внедряването на нови технологии за белгийските въоръжени сили, като същевременно подпомогне развитието на националната отбранителна индустрия.

Програмата е част от Стратегията за отбрана, индустрия и научни изследвания - дългосрочен план, разработван от 2022 г. насам от Кралския висш институт по отбрана и Федералната агенция по икономика. В рамките на стратегията ежегодно ще се инвестират по 350 милиона евро в научни изследвания, иновации и индустриално производство.

По думите на Франкен основната цел е инвестициите да водят до по-бързи и осезаеми резултати. "Това не са просто планове на хартия. Става въпрос за целенасочено инвестиране на 3,7 милиарда евро през следващите години", подчерта той.

Програмата ще обедини усилията на представители на министерството на отбраната, икономическите институции, регионалните власти в Белгия, бизнеса, научноизследователските центрове и университетите. Програмата ще определя ключови технологии, в които страната има потенциал да се наложи, и ще разработва конкретни проекти, съобразени с нуждите на въоръжените сили.

Белгийското правителство очаква инвестицията да допринесе за модернизирането на военните способности на страната и за укрепването на позициите ѝ в бързо развиващия се европейски сектор за отбрана.