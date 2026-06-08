Над 100 дрона ще следят за пожари в Гърция това лято

Общо 64 пожара в горски и земеделски територии са възникнали на територията на Гърция през последните 48 часа, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация от противопожарните служби.

Според данните в преобладаващата си част пожарите са причинени от човешка небрежност при извършване на дейности на открито, предимно в селските райони.

От противопожарната служба отбелязват, че високите температури през последните дни са благоприятствали възникването и бързото разпространение на пожарите. Повечето от тях са били овладени още в началния етап, без да бъдат застрашени населени места, съобщи ЕРТ.

Картата за прогнозиране на риска от пожари за днес показва нисък риск за голяма част от страната и среден риск за областите Атика, включваща столицата Атина, разположения на североизток остров Евия, както и областите Беотия, Фтиотида и Фокида в Централна Гърция.

От 1 януари до 7 юни 2026 г. в Гърция са наложени общо 402 административни глоби на обща стойност 383 397 евро, а 71 души са били задържани за нарушения на законодателството, свързано с причиняване на пожари, посочва още гръцката обществена телевизия.

Над сто дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година, съобщи в края на май електронното издание на гръцкия вестник "Етнос". Устройствата ще бъдат на разположение на пожарната служба и на службата за гражданска защита. Целта е да се осъществява постоянен контрол над горските масиви, посочва БТА.