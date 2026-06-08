Израел: Има риск конфликтът с Иран да прерасне в пълномащабна война

Израелските отбранителни сили (ИДФ) заявиха в понеделник, че най-новият конфликт с Иран се очаква да продължи поне няколко дни, като съществува риск от ескалация до пълномащабна война.

Към 11:30 ч. Иран е изстрелял три серии атаки, които общо включват между 22 и 24 балистични ракети, насочени към Израел. Междувременно хутите в Йемен са изстреляли две ракети, съобщава "Йерусалим Поуст" .

Едната от ракетите на хутите е паднала извън територията на Израел, а другата е била прихваната и унищожена от израелската система за противовъздушна отбрана.Всички изстреляни досега ирански ракети са били или прихванати, или не са достигнали целите си.

До момента, в рамките на две вълни от въздушни удари (първата започнала в 4:07 ч. сутринта), военновъздушните сили са поразили девет различни системи за противовъздушна отбрана и радиолокация на Ислямската република, както и нефтохимически комплекс, включително три отделни съоръжения в него.Част от тези съоръжения подпомагат процеса по производство на балистични ракети.

Освен това, наскоро Израелските отбранителни сили (ИДФ) са ликвидирали няколко командири от средно и висше ниво на „Хизбула", отговарящи за изстрелването на дронове. Тази атака е свързана с видеоклип, появил се в социалните мрежи в късната сутрин в понеделник.

Началникът на Генералния щаб на ИДФ генерал-лейтенант Еял Замир е провел три разговора с ръководителя на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър от началото на настоящия конфликт с Иран.

До момента от ИДФ съобщават, че макар американските военни да не участват в настъпателни операции срещу Иран, те вече са оказали съдействие при прихващането на ракети, изстреляни към Израел.

Според ИДФ Иран се опитва да представи настоящата ситуация като възможност да възстанови своя авторитет като защитник на своя съюзник „Хизбула" в Ливан, като същевременно оказва натиск върху САЩ за постигане на по-благоприятни условия в продължаващото напрежение между двете страни.