Пекин: Дълбоко обезпокоени сме от новата ескалация на конфликта между Израел и Иран

Китай е дълбоко обезпокоен от новата ескалация на конфликта между Израел и Иран и се надява прекратяването на огъня да бъде спазвано. Това е заявил днес говорителят на китайското министерство на външните работи Лин Цзян, цитиран от Франс прес и БТА.
Лин каза на редовен брифинг, че "Китай е дълбоко обезпокоен за настоящата ситуация". "Да се надяваме, че всички заинтересовани страни ще спазят ангажимента си за прекратяване на огъня, ще запазят инерцията на преговорите, ще продължат да разрешават различията чрез политически и дипломатически средства и ще постигнат всеобхватно и трайно прекратяване на огъня възможно най-бързо", добави той.
Китай купува голямо количество суров петрол и природен газ от Близкия изток и редовно призовава за слагане на край на войната в региона.