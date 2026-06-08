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Пекин: Дълбоко обезпокоени сме от новата ескалация на конфликта между Израел и Иран

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Иран е отговорил на атаката на Израел

Китай е дълбоко обезпокоен от новата ескалация на конфликта между Израел и Иран и се надява прекратяването на огъня да бъде спазвано. Това е заявил днес говорителят на китайското министерство на външните работи Лин Цзян, цитиран от Франс прес и БТА.

Лин каза на редовен брифинг, че "Китай е дълбоко обезпокоен за настоящата ситуация". "Да се ​​надяваме, че всички заинтересовани страни ще спазят ангажимента си за прекратяване на огъня, ще запазят инерцията на преговорите, ще продължат да разрешават различията чрез политически и дипломатически средства и ще постигнат всеобхватно и трайно прекратяване на огъня възможно най-бързо", добави той.

Китай купува голямо количество суров петрол и природен газ от Близкия изток и редовно призовава за слагане на край на войната в региона.

Иран е отговорил на атаката на Израел

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