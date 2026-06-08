КМГ: МВнР: Търговските отношения между Китай и ЕС не са игра с нулева сума

Китай и ЕС са дълбоко интегрирани и взаимозависими в индустриалните и снабдителните вериги, което е резултат от икономическата глобализация и действието на пазарните механизми и това отговаря на интересите на бизнеса и от двете страни, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен.

„Защо изборът на европейските компании, основан на разходи, технологии и ефективност, се превърна в „прекомерна зависимост"? „Диверсификацията", за която говори европейската страна не е ли всъщност прикрит протекционизъм? Тези нейни действия не допринасят за повишаване на конкурентоспособността на собствената ѝ индустрия, освен че противоречат на принципите на пазарната икономика, честната конкуренция и свободната търговия, които ЕС последователно изтъква. Икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС не са игра с нулева сума, при която единият печели за сметка на другия, а могат напълно да се превърнат във взаимен успех и взаимна изгода", подчерта говорителят.