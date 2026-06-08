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КМГ: Валутните резерви на Китай са се увеличили с 0,93% на месечна база

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Валутните резерви на Китай възлизат на 3,4422 трилиона щатски долара в края на май 2026 г., което представлява увеличение с 31,7 милиарда и 0,93%, спрямо края на април, съобщиха от Държавната администрация за валутния контрол

През май, повлияни от фактори като глобалната макроикономическа среда и перспективите за паричната политика на големите икономики, индексът на американския долар се повиши, докато цените на основните глобални финансови активи отбелязаха общо нарастване.

Комбинираният ефект от фактори като валутно преизчисление и промени в цените на активите доведе до увеличение на размера на валутните резерви през май, се посочва в изявлението на администрацията.

Китайската икономика поддържа динамика на стабилен растеж, като отбелязва солиден напредък в насърчаването на висококачествено развитие, което подкрепя общата стабилност на размера на валутните резерви на страната.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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