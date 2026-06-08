ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ренета Колева става зам.-екоминистър

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22999696 www.24chasa.bg

КМГ: Китай ще модернизира „шестте мрежи“, за да стимулира инвестициите и икономиката

КМГ

984
Снимка: Китайска медийна група

На заседание на Политбюро на ЦК на ККП на 28 април беше подчертана необходимостта от планиране и изграждане на водоснабдителна мрежа, нова електропреносна мрежа, мрежа за изчислителни мощности, комуникационна мрежа от ново поколение, градска подземна тръбна мрежа и логистична мрежа.

В тази връзка на заседание на правителството от 9 май бяха приети конкретни мерки относно развитието на „шестте мрежи", насочени към тяхната модернизация.

Водоснабдителната система гарантира жизненоважните водни ресурси, новата електропреносна инфраструктура преобразува енергийния сектор, изчислителните мощности стимулират развитието на интелигентната икономика, комуникациите от ново поколение осигуряват бърз и надежден обмен на информация, подземните градски комуникации повишават устойчивостта на градовете, а модерната логистика поддържа безпрепятственото движение на стоки и услуги. Взаимно допълващи се и действащи в синхрон, тези шест направления формират „твърдия гръбнак" на китайската модернизация.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?