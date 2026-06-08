КМГ: Китай ще модернизира „шестте мрежи“, за да стимулира инвестициите и икономиката

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На заседание на Политбюро на ЦК на ККП на 28 април беше подчертана необходимостта от планиране и изграждане на водоснабдителна мрежа, нова електропреносна мрежа, мрежа за изчислителни мощности, комуникационна мрежа от ново поколение, градска подземна тръбна мрежа и логистична мрежа.

В тази връзка на заседание на правителството от 9 май бяха приети конкретни мерки относно развитието на „шестте мрежи", насочени към тяхната модернизация.

Водоснабдителната система гарантира жизненоважните водни ресурси, новата електропреносна инфраструктура преобразува енергийния сектор, изчислителните мощности стимулират развитието на интелигентната икономика, комуникациите от ново поколение осигуряват бърз и надежден обмен на информация, подземните градски комуникации повишават устойчивостта на градовете, а модерната логистика поддържа безпрепятственото движение на стоки и услуги. Взаимно допълващи се и действащи в синхрон, тези шест направления формират „твърдия гръбнак" на китайската модернизация.