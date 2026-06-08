КМГ: Си Дзинпин подчерта значението на приятелството между Китай и Северна Корея

Преди започващото днес държавно посещение на китайския лидер Си Дзинпин в Северна Корея, вестник „Нодон синмун" публикува негова статия със заглавие „Да продължим напред рамо до рамо и впишем нова страница в традиционното приятелство между Китай и КНДР".

В статията си Си Дзинпин посочва, че тази година се навършват 65 години от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между Китай и КНДР и той очаква да проведе задълбочен обмен със севернокорейския лидер Ким Чен-ун относно традиционното приятелство и перспективите за развитието на двустранните отношения.

„Китай и КНДР са приятелски социалистически съседи, които си помагат взаимно и споделят обща съдба. Традиционната дружба между тях е ценно богатство, създадено съвместно от двете партии, двете държави и двата народа. Независимо от промените на времето и международната обстановка, това приятелство остава непоколебимо, укрепва с годините и продължава да се развива с жизненост и енергия", подчертава в статията Си Дзинпин.