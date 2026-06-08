Поне 32 са жертвите на земетресението от 7,8 по Рихтер на Филипините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 32 души загинаха в мощното земетресение с магнитуд 7,8 и с епицентър край южния филипински остров Минданао. 134 души са ранените, съобщиха служители от службите за управление при бедствия, цитирани от Ройтерс и БТА.

В ход са спасително-издирвателни операции.

Трусът, който предизвика предупреждения за цунами в няколко държави, беше регистриран рано сутринта на около 20 километра от провинция Сарангани. Той беше усетен силно на целия остров Минданао, както и на 420 километра разстояние - в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси.

Повечето от жертвите и ранените са в резултат на рухнали сгради и на свлачища.

Предупрежденията за цунами бяха отменени повече от шест часа след труса.

Силното земетресение беше регистрирано осем месеца след най-смъртоносното земетресение във Филипините за последните 12 години. Тогава трус на малка дълбочина, с магнитуд 6,9, беше регистриран край централния остров Себу и отне живота на 79 души. Две седмици по-късно Минданао беше разтърсен от още две силни земетресения, най-силното от които беше с магнитуд 7,4.

Оценката на щетите по сгради, обществени услуги и инфраструктура след настоящия трус все още продължава, но най-силно засегнат е град Генерал Сантос с население около 700 000 души. Там са рухнали сгради и повреди по други обекти.

Видеокадри, разпространени от местните власти, показват срутването на сграда, в която се е помещавал ресторант за бързо хранене. Паникьосани очевидци бягат, докато облак прах бързо се издига във въздуха.

Една от болниците в Генерал Сантос е била евакуирана заради опасения, породени от пукнатини по горните етажи. Срутила се е и една от сградите на частния католически университет в Генерал Сантос „Нотр Дам ъф Дадиангас", но по това време вътре не е имало хора.

Филипинската сеизмологична агенция съобщи за над 200 вторични труса, като поне девет от тях са били достатъчно силни, за да бъдат усетени в различни части на Минданао. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,7.

Американската система за предупреждение за цунами заяви, че множество държави могат да бъдат засегнати, а Австралия първоначално предупреди за възможно цунамни по северното си крайбрежие.

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами и съобщи за цунами с височина до 20 сантиметра. Наложени бяха временни ограничения на фериботните превози и някои плажове бяха затворени като превантивна мярка.