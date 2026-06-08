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Кая Калас: ЕС ще санкционира иранци заради блокадата в Ормузкия проток

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Кая Калас


ЕС ще наложи санкции срещу ирански физически лица и организации заради заплахата, която те представляват за свободата на морското корабоплаване, заяви днес върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас, цитирана от Ройтерс и БТА.

Калас направи тези коментари пред репортери по време на срещата на министрите на отбраната на ЕС в Кипър. Тя не предостави допълнителни подробности.

Калас каза още, че ЕС не смята, че моментът е подходящ за започване на преговори с Русия относно войната с Украйна.

„Смятаме, че все още не е дошло времето", заяви Калас на пресконференция в Кипър.

„Наистина се нуждаем от стратегическо търпение, когато става въпрос за това да притиснем Русия в... ситуация, в която тя наистина би преговаряла", добави тя.

Кая Калас

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