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Над 70 са вторичните трусове за 24 часа от епицентъра край гръцкия остров Евия

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Над 70 мторични трусове са усетени за 24 ч. край остров Евия в Гърция. Снимка: Архив


През последното денонощие в Гърция са регистрирани над 70 вторични труса, съобщава БТА, като се позова на гръцката телевизия "Антена".

Вчера в района на остров Евия, североизточно от Атина, имаше три последователни земетресения с магнитуд 4,3, 4,8 и 5,2 по Рихтер.
През цялата нощ в района са засичани вторични трусове, което според специалисти е напълно нормално.

Рано тази сутрин близо до пристанището на острова беше засечен земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер. Няма данни за пострадали. Съобщава се за малки щети, като се очаква да започне описването им. Днес училищата на острова останаха затворени.

В социалните мрежи са публикувани кадри с леки свлачища в района на планина Кандили, разположена в западната част на остров Евия.

Над 70 мторични трусове са усетени за 24 ч. край остров Евия в Гърция. Снимка: Архив

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